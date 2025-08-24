Arsenal može odahnuti: Ozljede Sake i Odegaarda nisu ozbiljne

Podijeli :

via Guliver

Arsenal je u nedjelju pobijedio Leeds United s 5:0, a iako je raspoloženje na stadionu bilo dobro zbog novog igrača Eberechija Ezea i debija 15-godišnjaka Maxa Dowmana, postojala je zabrinutost Topnika zbog ozljeda dva ključna igrača. Riječ je o Bukayu Saki i Martinu Odegaardu koji su teren napustili znatno prije kraja utakmice.

Odegaard je iz igre izašao u 34. minuti zbog ozljede ramena. Prije toga je već Norvežanin sjeo na travnjak. Pokušao je nastaviti, ali je na kraju odlučio da ne može više.

Početkom drugog poluvremena je ozljedu zadobio i Saka koji se nakon jednog trka uhvatio za zadnju ložu lijeve noge. Saka je bio zabrinut, ali su vijesti dan nakon utakmice.

Kako javlja engleski novinar, situacija nije toliko ozbiljna kao što se prvotno sumnjalo. Odegaardova ozljeda ramena svakako ne bi bila višemjesečna, a čak ni višetjedna dok je Saka mogao biti u problemima. Lani je već morao operirati isti mišić zbog rupture zadnje lože, ali ovaj put se čini da to neće biti slučaj.