Arsenal je u Superkupu poveo golom u 23. sekundi, to se nije dogodilo više od 50 godina

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AP Photo/Alastair Grant) via Guliver Image

U nedjelju od 16 sati se na Millenium stadionu u Cardiffu igra engleski Superkup (Community Shield) gdje sudjeluju prvaci Premier lige Arsenal i osvajači oba kupa (FA i EFL) Manchester City. Tamo se nije dugo čekalo na gol jer je Riccardo Calafiori na asistenciju Mylesa Lewis-Skellyja zabio za 1:0 Topnika nakon samo 23 sekunde.

Taj gol ujedno je i prvi posignuti gol u prvoj minuti još od 1968. godine, odnosno prvi nakon 57 godina.

Te godine je Bobby Owen, igrač Manchester Cityja zabio za 1:0 protiv West Bromwich Albiona. Još uvijek nije poznato je li riječ o najbržem golu u povijesti, no engleska Opta će sigurno ubrzo objaviti podatak koji će to potvrditi.