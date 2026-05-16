Arsenal i City će bez obzira na osvajača Premier lige igrati u engleskom Superkupu: Evo i zašto

DavidxBlunsden/Imago Sports via Guliver Image

Manchester City je u subotu popodne s minimalnih 1:0 bio bolji od Chelseaja te je tako osigurao svoj drugi domaći trofej u sezoni. Nakon osvajanja EFL Cupa, osvojili su i FA Cup te su tako napravili nešto što nijednom engleskom klubu nije pošlo za nogom. Naime, City je u oba kupa upisao sve pobjede u regularnom vremenu te su tako postali prvi klub koji je osvojio EFL i FA Cup s takvim uspjehom.

Osim toga, osigurali su i sudionike Community Shielda, engleskog Superkupa. Njihovim osvajanjem oba domaća trofeja postalo je jasno da će u Superkupu igrati protiv Arsenala.

O tome čak i ne ovisi poredak u Premier ligi. Inače se Superkup igra između prvaka lige i osvajača Kupa, no u engleskoj je situacija drugačija. Tako u slučaju da momčad osvoji trostruku ili dvostruku krunu, drugoplasirana ekipa odlazi u Superkup. Druga momčad Premier lige ima i prednost u odnosu na osvajača EFL Cupa pa je tako Arsenal 2023. godine u Community Shieldu zaigrao umjesto Manchester Uniteda koji je osvojio EFL Cup pobjedom protiv Newcastlea.

U tom Community Shieldu Arsenal je na kraju slavio nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Te godine finale se igralo na Wembleyu, a ove godine susret će se zbog koncerta The Weeknda na najvećem engleskom stadionu, odigrati na Millenium stadionu u Cardiffu, glavnom gradu Walesa.

Podsjećamo, Arsenal i Manchester City bore se za naslov u Premier ligi. Dva kola prije kraja Topnici imaju dva boda prednosti te u ponedjeljak na Emiratesu dočekuju Burnley. Dan kasnije Građani gostuju kod Bournemoutha, a u posljednjem kolu će Arsenal gostovati protiv Crystal Palacea dok će City igrati protiv Aston Ville na Etihadu.