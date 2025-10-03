Arsenal dogovorio transfer 16-godišnjeg Irca, ali postoji ‘kvaka Vušković’

Podijeli :

INPHO TomxO™Hanlonx IMG_7079

Arsenal polako priprema teren za budućnost pa je tako dogovorio transfer talentiranog irskog veznjaka iz Shamrock Roversa.

Riječ je o 16-godišnjem Victoru Ozhianvuni, veznjaku irskog kluba. No, postoji određeni problem kod ovog transfer, sličan kao i kod transfera Luke Vuškovića. Naime, kako Ujedinjeno Kraljevstvo više nije u Europskoj uniji, postoje drugačija pravila za transfere maloljetnih nogometaša.

Tako će Ozhianvuna za Topnike moći zaigrati tek kad napuni 18 godina, a to će biti u siječnju 2027. godine. Tada će transfer vrijedan dva milijuna funti plus bonusi i mogućih 20% budućeg transfera, ako ga Arsenal nekada odluči prodati.

Mladi Irac, koji je za Shamrock skupio 13 ligaških nastupa, tako će i dalje ostati u Dublinu gdje će graditi svoju karijeru prije odlaska na susjedni otok. Moguća je i posudba u neki od klubova koji igraju u Europskoj uniji. Ako se to dogodi, onda će njegova situacija biti sličnija Vuškoviću koji je prije službenog odlaska iz Hajduka bio na posudbama u Radomiak Radomu i Westerlou.