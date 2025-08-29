Arsenal dogovorio novo pojačanje: Stiže prvi Ekvadorac u povijesti kluba

Podijeli :

Ralf Treese/DeFodi Images via Guliver

Arsenal otkad je došao Andrea Berta kupuje kao nikad dosad. Tako su nakon brojnih pojačanja na svim dijelovima terena dodali još jedno u obrani.

Riječ je o defanzivcu Leverkusena Pieru Hincapieu. Ekvadorac će doći na posudbu s obvezom otkupa. Hincapie inače pokriva dvije pozicije u obrani, lijevog stopera i lijevog beka.

Standardni je reprezentativac Ekvadora, a u Arsenal bi trebao doći za 52 milijuna eura. Apotekari su u ugovor ubacili postotak o idućem transferu. Kako javlja David Ornstein ta brojka bi trebala biti 10%.

Ovaj transfer važan je i za Porto jer sada Jakub Kiwior može preseliti na Pirinejski poluotok. Poljski reprezentativac će u Porto također prijeći na posudbu s obvezom otkupa, a iznos transfera na kraju bi trebao biti oko 30 milijuna eura.