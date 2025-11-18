Arsenal do kraja godine ostaje bez ključnog igrača

Podijeli :

AP Photo/Jon Super via Guliver

Posljednji reprezentativni ciklus nije dobro prošao za Arsenal. U Londonu je Brazil igrao protiv Senegala, a u toj utakmici je ozljedu zadobio Gabriel Magalhaes, stoper Topnika.

Visoki Brazilac jedan je od ključnih igrača Arsenala koji ove sezone dominira u prekidima. Stoper je ove sezone zabio dva gola (jedan u Ligi prvaka i jedan u Premier ligi), a upisao je i tri asistencije.

Prema pisanje The Athletica, ozljeda mišića je u pitanju, a nagađa se da bi mogao van pogona biti između jednog i dva mjeseca. Bit će to težak udarac za Mikela Artetu pred zauzeti dio sezone koji počinje sjevernolondonskim derbijem protiv Tottenhama.

Njega bi mogao zamijeniti Cristhian Mosquera, mladi Španjolac koji se Arsenalovim navijačima predstavio u derbiju protiv Liverpoola. Osim njega, opcija je i Piero Hincapie, standardni reprezentativac Ekvadora koji je ovo ljeto doveden na posudbu s mogućnosti otkupa iz Bayer Leverkusena.