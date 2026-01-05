Amorimu prijeti otkaz nakon jučerašnje press konferencije?

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Gulliver Images

Manchester United remizirao je protiv Leedsa u gostima rezultatom 1:1, a engleski mediji javljaju da je budućnost trenera Rubena Amorima neizvjesna nakon jučerašnje press konferencije.

Trener Uniteda je nakon remija na press konferenciji snažno naglasio da smatra da mu treba dati više ovlaštenja i govorio je da želi biti menadžer Manchester Uniteda, a ne trener ovog kluba.

“Došao sam ovdje biti menadžer Manchester Uniteda, a ne glavni trener.

Znam da se ne zovem Conte, Tuchel ili Mourinho, ali ja sam menadžer Manchester Uniteda. Ovako će biti 18 mjeseci ili dok uprava ne odluči promijeniti. Neću odustati. Radit ću svoj posao dok ne dođe drugi tip da me zamijeni”, rekao je te nastavio u istom tonu:

“Samo želim reći da ću biti menadžer ove momčadi, a ne samo trener. Bio sam vrlo jasan po tom pitanju i to će završiti za 18 mjeseci, a onda će svi krenuti dalje. To je bio dogovor. To je moj posao. Ne biti trener.”

Kako objašnjava talkSPORT, Amorimov narušen odnos sa sportskim direktorom Jasonom Wilcoxom dugoročno dovodi u pitanje njegovu poziciju u klubu, a frustracije su proključale nakon što su ga čelnici prozvali da bude taktički fleksibilniji.