Amorim: United mi je rekao – sad ili nikad

Podijeli :

AP Photo/Ana Brigida via Guliver

Ruben Amorim rekao je da bi volio preuzeti Manchester United na kraju tekuće sezone, ali to nije bilo moguće.

Amorim, koji je sa lisabonskim Sportingom osvojio dvije titule i sjajno ušao u tekuću sezonu, 11. studenog postaje trener Crvenih vragova.

“Moj izbor je bio otići sada jer mi je rečeno ‘sad ili nikad’, morao sam napraviti taj korak – to je bio moj izbor”, rekao je Amorim i dodao:

“Sezona je počela, svi smo krenuli u sezonu jako, jako dobro, a onda se pojavila situacija s Manchester Unitedom. Pojavio se United, iskoristio klauzulu, platio više od klauzule, a onda je predsjednik (Sportinga) branio svoje interese. Nikada se nisam miješao, nikada nisam razgovarao s predsjednikom, nikada ništa o pregovorima, ali onda su ti pregovori doveli do mene. Jedini zahtjev koji sam imao bio je da to bude na kraju sezone. To je bio moj jedini zahtjev, tri dana sam ga tražio. Rekli su mi da je to nemoguće – da je sad ili nikad”.

POVEZANO Sada i službeno: Amorim je novi trener Manchester Uniteda VIDEO / Man. United otkupio trenera za 10 milijuna, a ovako su ga dočekali navijači Sportinga

Na kraju, 39-godišnji stručnjak ističe kako razumije osjećaje navijača Sportinga.

“Vrijeme u Sportingu bilo je najbolje razdoblje u mom životu. Svi u Sportingu znaju koliko su mi bili važni i razumijem razočaranje nekih navijača – razumijem da su podijeljeni između onoga što smo zajedno postigli i toga da odlazim usred sezone koja bi mogla biti povijesna. Razumijem, razumijem sve to, ali još nisam rekao ‘zbogom’, imamo utakmicu s Manchester Cityjem”, zaključuje Amorim.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.