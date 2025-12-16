Amorim o spektakularnoj utakmici: ‘To je zabavno gledateljima, ali nama je i malo frustrirajuće’

Spektakularnu utakmicu odigrali su Manchester United i Bournemouth u Premier ligi, koja je na kraju završila neriješeno 4:4.
Ruben Amorim, strateg Uniteda, nije bio pretjerano sretan ovakvim ishodom, jer je njegova momčad tri puta vodila.
“Bilo je zabavno svima koji su gledali ovu utakmicu. Počeli smo sjajno, a onda smo imali pomračenje na početku drugog poluvremena. Vratili smo se, poveli 4:3 i tada smo morali mirno privesti utakmicu kraju. Nismo uspjeli i to je pomalo frustrirajuće“, rekao je portugalski stručnjak.
United sada očekuju novi problemi jer Mbeumo, Mazraoui i Diallo idu na Afrički kup nacija.
“To je zabavno kada si menadžer. Moraš pronaći rješenja s igračima koje imaš. Tako je kako je. Nema kukanja, ovo je prilika da zbijemo redove i budemo još bolji“, istaknuo je Amorim.
