Amorim o spektakularnoj utakmici: ‘To je zabavno gledateljima, ali nama je i malo frustrirajuće’

Ruben Amorim, strateg Uniteda, nije bio pretjerano sretan ovakvim ishodom, jer je njegova momčad tri puta vodila.

“Bilo je zabavno svima koji su gledali ovu utakmicu. Počeli smo sjajno, a onda smo imali pomračenje na početku drugog poluvremena. Vratili smo se, poveli 4:3 i tada smo morali mirno privesti utakmicu kraju. Nismo uspjeli i to je pomalo frustrirajuće“, rekao je portugalski stručnjak.

United sada očekuju novi problemi jer Mbeumo, Mazraoui i Diallo idu na Afrički kup nacija.

“To je zabavno kada si menadžer. Moraš pronaći rješenja s igračima koje imaš. Tako je kako je. Nema kukanja, ovo je prilika da zbijemo redove i budemo još bolji“, istaknuo je Amorim.