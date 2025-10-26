Amorim: Nije me bilo sramota zbog poraza, ali…

Podijeli :

PhilxDuncanx/xEveryxSecondxMediax

Trener Manchester Uniteda Ruben Amorim bio je vidno zadovoljan nakon što je njegova momčad pobijedila Brighton 4:2, što je bila njihova treća uzastopna pobjeda u Premier ligi – njihov najbolji niz otkako su preuzeli vodstvo prošlog studenog.

“Ovo je više za navijače. Nikada se nisam sramio onoga što radim ili poraza. Ali osjećam obvezu prema navijačima jer vjeruju u nas. U nogometu se sve može promijeniti u tjedan dana, stoga moramo uživati ​​u ovom trenutku i usredotočiti se na sljedeću utakmicu“, rekao je Amorim.

POVEZANO VIDEO / Preporod Manchester Uniteda: Crveni vragovi novom pobjedom ušli u top 4!

United je pokazao znakove ozbiljnog poboljšanja protiv Brightona, ne samo u smislu rezultata, već i u smislu igre.

“Od početka sezone igramo puno bolje nego prošle sezone. Imamo igrače koji više odgovaraju ovom stilu. Velika je razlika kada igrate samo jedno natjecanje tjedno – to je ogromna prednost i to moramo iskoristiti“, dodao je Portugalac.

Pobjeda protiv Brightona došla je nakon trijumfa na Anfieldu, a Amorim kaže da je sada još sretniji.

“Zaslužili smo pobijediti Liverpool, ali oni nisu zaslužili izgubiti. Danas smo imali sve – posjed, šanse, visoke i niske blokade, sve. Bila je to kompletna utakmica i zato mi se više sviđa od prošle“, zaključio je menadžer Uniteda.

Manchester United je vrlo dobro odradio prvo poluvrijeme nakon kojeg je ima dva gola prednosti. U 24. minuti je Matheus Cunha precizno pogodio suprotni kut sa 16 metara za 1:0, dok je deset minuta kasnije na 2:0 povećao Casemiro. Nakon Brazilčeva udarca lopta je očešala jednog od suparničkih igrača i promijenila smjer.

Nakon sat vremena igre imao je domaćin vodstvo 3:0, a treći je strijelac bio Mbeumo. Tračak nade za goste se pojavio u 74. kada je Welbeck iz slobodnog udarca pogodio pod gredu za 1:3. U 92. minuti je nastala panika na Old Traffordu jer je Kostoulas pogodio za 2:3, ali domaći sastav je do kraja ipak izdržao i upisao nova tri boda koja su ga podigla na četvrto mjesto ljestvice. Sve je riješeno kada je Mbeumo zabio svoj drugi gol u 97. minuti za 4:2.

Osim što je prekinuo trogodišnji niz pobjeda Brightona u međusobnim susretima, United je sada prvi put od veljače 2024. godine pobijedio u tri utakmice Premier lige u jednoj sezoni.