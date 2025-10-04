Amorim: Neću dati ostavku, a zbog jedne stvari poludim

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Trener Manchester Uniteda Ruben Amorim nema namjeru dati ostavku uslijed loših rezultata, ali je svjestan da mu jako brzo trebaju bolji rezultati ako bi htio zadržati mjesto na klupi.

Amorim je pod sve većim pritiskom engleske javnosti, ali i navijača Manchester Uniteda, koji iako su proteklih godina navikli na neuspjehe, polako gube strpljenje s portugalskim stručnjakom.

Iako je Amorim gotovo godinu dana na klupi, pomaka nabolje nema. Ove sezone, United je trenutačno tek na 14. mjesto Premier lige, osam bodova iza vodećeg Liverpoola, sa samo sedam bodova iz šest utakmica. Uz to, Manchester se izblamirao ispadanjem od četvrtoligaša Grimsbyja u Liga kupu.

Amorim se međutim ne plaši gubitka posla.

“Najgora je stvar u ovom poslu ne pobjeđivati. Imao sam isti osjećaj u Casa Piji kad sam gubio u trećoj ligi. Naravno, san je biti ovdje i želim nastaviti boriti se. Problem su porazi i to je ono zbog čega patim, a ne hoću li izgubiti posao. Kada ne pobjeđujemo, patim.”

Bivši trener lisabonskog Sportinga je dodao kako nema namjeru otići s klupe.

“Ne mogu dati ostavku. To je odluka uprave. Ponekad imam taj osjećaj i porazi su teški, ali bilo bi mi teško otići ako ne dam sve od sebe kako bih ostao ovdje.”

No svjestan je da će njegova sudbina ovisiti prvenstveno o rezultatima.

“Jasno mi je da nam trebaju rezultati kako bismo nastavili ovaj projekt. Moj je najveći problem kada igrači povjeruju kad vi kažete da je problem u sustavu. Tu poludim jer kad vidim momčad, vidim je kako igra u drukčijem sistemu. Moramo igrati s istim intenzitetom i fokusom, ako to radimo, sistem nije važan.”

Manchester United u subotu u 16 sati igra kod kuće protiv Sunderlanda koji drži visoku šestu poziciju s 11 bodova.