Amorim napušta klupu kao najlošiji trener Uniteda, evo tko ga mijenja

Nakon 14 mjeseci provedenih na klupi Manchester Uniteda, portugalski stručnjak Ruben Amorim (40) je dobio otkaz na Old Traffordu.
Amorim napušta “Crvene vragove” kao statistički najneuspješniji menadžer u eri nakon Alexa Fergusona.
Pod njegovim vodstvom United je imao najgoru sezonu u više od pola stoljeća i tek drugi put u 35 godina propustio je Europu.
Portugalac je šesti menadžer Uniteda, ne računajući privremene, otkako se legendarni sir Alex umirovio i Amorim ima daleko najniži postotak pobjeda, svega 36.9 %
Najuspješniji je bio Jose Mourinho sa 58.33 posto pobjeda, a potom je slijedio Erik Ten Hag sa 54.69%, pa Ole Gunnar Solskjaer sa 54.17%. David Moyes je imao 52.94%, a Louis Van Gaal 52.43%.
Momčad će do imenovanja novog trenera voditi Darren Fletcher, bivši veznjak Uniteda i sadašnji trener U-18 momčadi.
