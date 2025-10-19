Amorim je pobjedom protiv Liverpoola prvi put spojio dvije pobjede na klupi Uniteda

Podijeli :

Pobjedom protiv Liverpoola na Anfieldu nogometaši Manchester Uniteda su prvi put otkako ih vodi Ruben Amorim spojili dvije ligaške pobjede.

Nakon 35 ligaških utakmica na klupi Uniteda, 40-godišnji portugalski stručnjak je napokon spojio dvije pobjede na klupi “Crvenih vragova”.

U prošlom kolu United je na Old Traffordu pobijedio Sunderland s 2:0, a u nedjelju je na Anfieldu u jednom od najvećih derbija engleskog nogometa porazio Liverpool s 2:1.

Amorim je stigao na Old Trafford krajem 2024. godine kao “spasitelj”. Međutim, od tada je bio bliže otkazu nego velikim rezultatima. Međutim, možda će upravo pobjeda na Anfieldu biti njegova prekretnica na klupi “Crvenih vragova”.

“Mislim da je to bila najveća pobjeda u mom mandatu u Manchester Unitedu. U ključnim trenucima imali smo sreće, ali borili smo se za svaku loptu. Izgubili smo prisebnost u drugom poluvremenu, ali duh je bio tu, a to je najvažnije, ako imaš duh, možeš pobijediti u bilo kojoj utakmici,” kazao je u razgovoru za Sky Sports.

Ujedno, bila je to i prva ligaška pobjeda Uniteda na Anfieldu nakon siječnja 2016. godine. United je tada slavio sa 1:0 golom Waynea Rooneyja. United je tada vodio Louis van Gaal, a od tada su promijenili čak sedam menadžera.

“Ova pobjeda će nam dati više samopouzdanja tijekom tjedna i zadovoljstvo našim navijačima, oni to zaslužuju i to je u našim rukama. No, ovo je prošlost, sada je vrijeme da pogledamo u budućnost, usredotočimo se na Brighton,” naglasio je Unitedov menadžer.

Odlučujući pogodak zabio je Harry Maguire u 84. minuti.

“Dugo smo čekali na pobjedu na Anfieldu. Bilo je to teško mjesto za nas posljednjih godina. Znamo koliko je to važno za naše navijače. Ova pobjeda je ogromna za naš klub, za naše navijače i to je sjajna uspomena koju će imati,” kazao je Maguire za BBC.

“Nakon što smo primili gol, mogli smo potonuti i propasti, ali smo se skupili i to je ono što nas najviše veseli. Oporavili smo se i postigli pobjednički gol,” dodao je.

S druge strane Liverpool je spojio već četiri poraza što se “Redsima” nije dogodilo od 2014. godine.

“Imali smo više nego dovoljno prilika za zabiti. Nismo navikli na ovo. Trebao nam je gol, ali trebao nam je igrač koji bi mogao nešto stvoriti u toj završnici. Dakle, svaki igrač je pokušao sve. Ali nije nam uspjelo,” kazao je Arne Slot za Sky Sports.

“Znali smo da će biti teško, a kada primite gol nakon jedne ili dvije minute, to otežava stvari. Nažalost, puno smo promašili,” dodao je.

O pritužbama na prvi gol Manchestera bio je jasan.

“Nema izgovora. Imali smo više nego dovoljno prilika za gol.”

