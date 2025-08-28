Amorim i United su završena priča? ‘Igrači su glasno rekli što žele, ja nemam više rješenja’

Podijeli :

Jez Tighe PSI-22699-0134 via Guliver Images

Ruben Amorim nije imao pravo objašnjenje za šokantno ispadanje od Grimsbyja u drugom kolu EFL kupa protiv četvrtoligaša Grimsbyja.

Nakon 2:2 u 90 minuta, Manchester je poražen u raspucavanju jedanaesteraca 12-11. Član League Two, Grimsby, tako je ostvario najveću pobjedu u povijesti kluba koja traje 147 godina.

United je izgubiti mogao i ranije budući da je bio u zaostatku 2:0 prije nego što se golovima Mbeuma i Maguirea nekako dočepao jedanaesteraca. Iako se činilo kako bi u tom ‘ruletu’ Manchester trebao biti iskusniji jer ima kvalitetnije i iskusnije igrače, to se nije dogodilo. Cunha je propustio zabiti penal za prolaz, a onda je Mbeumo u 13. seriji pogodio gredu i tu je priči bio kraj.

“Mislim da je ovo naš limit. Nešto se mora promijeniti. Igrači su danas poslali jasnu poruku. Bolja je momčad pobijedila, jedina koja je bila na terenu”, neutješan je bio trener Manchestera Ruben Amorim.

“Poruka igrača je prilično jasna, ali krenimo dalje. Svima je jasno što se danas dogodilo”, neodređen je bio Portugalac.

“Počeli smo utakmicu bez ikakvog intenziteta, bili smo posve izgubljeni. Ja sam trener i moj je posao shvatiti što se dogodilo. Ispričavam se navijačima.”

Kasnije je u razgovoru za BBC Radio 5 Live dodao:

“Više nemam rješenja. Nemam ni što reći. Samo se želim ispričati navijačima. Jako mi je žao. Igrali smo dobro protiv Arsenala i trebali smo pobijediti Fulham. I onda dođemo ovamo i odigramo ovako. Mislim da su igrači glasno rekli što žele, a što ne žele.”

Je li pritom mislio da više ne žele njega za trenera ili je u pitanju nešto drugo, pokazat će vrijeme. U svakom slučaju, Manchester United upisao je još jednu povijesnu blamažu. Samo još jednu u nizu nakon odlaska Sira Alexa Fergusona.