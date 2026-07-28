Agent mladog hajdukovca o interesu velikana: ‘Ne treba srljati’

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Hajduk.hr / Robert Matić

Ugledni nogometni agent Vadim Shablii, izvršni direktor agencije ProStar Football Agency, govorio je o hajdukovcu Adamu Huramu kojeg vodi.

Sedamnaestogodišnji ofenzivni veznjak Hajduka iz Splita, Adam Huram, našao se pod povećalom svjetskih velikana te se sve glasnije povezuje s transferom u Arsenal i Chelsea. Iako je tek zakoračio u seniorski nogomet, interes s Otoka je golem, a njegov agent Vadim Shablii objašnjava što u njemu vide skauti engleskih moćnika.

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“Mislim da klubovi, prije svega, vide njegov potencijal. Adam je vrlo mlad igrač, ali već sada ima dobro razumijevanje igre, jake tehničke kvalitete i ispravan stav prema radu. Uvijek želi učiti i napredovati. Naravno, pred njim je još dug put i puno toga za naučiti. Mislim da je sada najvažnije ne srljati i dati mu priliku da se razvija korak po korak”, rekao je za Flashscore.

S obzirom na to da se radi o tinejdžeru, Shablii ističe koliko je važna uloga agenata i obitelji u trenucima kada se u priču uključe klubovi poput Chelseaja ili Arsenala.

“Kada je igrač jako mlad, naša uloga nije samo voditi njegovu karijeru, već mu i pomoći da se nosi s različitim situacijama s kojima se susreće prvi put. Pred mladim igračima je njihov prvi profesionalni ugovor, interes velikih klubova, medijska pozornost i mnoge druge stvari koje mogu imati golem utjecaj na njihove karijere. Zato je iznimno važno da oko sebe imaju ljude kojima vjeruju i koji im mogu dati iskren i ispravan savjet.”

O potencijalnom pritisku i preranom odlasku na Otok, agent napominje da se odluka neće donositi preko noći.

“Veliki transfer u tako ranoj dobi ozbiljan je korak. Donosi nove prilike, ali i dodatan pritisak. Zato za nas nije poanta samo pronaći veliki klub. Moramo shvatiti je li to ispravan korak za Adama u ovom konkretnom trenutku. Ne smijemo gledati samo razinu momčadi, već moramo uzeti u obzir i minutažu, trenera te prilike za daljnji razvoj. Adam je debitirao za prvu momčad Hajduka sa samo 17 godina, a to puno govori. Posebno pokazuje da je mentalno već spreman za igru na seniorskoj razini.”