Predviđala mu se blistava karijera, sada potpisuje za klub iz Meksika

Talijanski insajder Fabrizio Romano objavio je da je dogovoren transfer Anthonyja Martiala (29) u Monterrey.
AEK Atena dao je dopuštenje da francuski napadač otputuje u Meksiko na liječnički pregled i potpis ugovora, gdje će dijeliti svlačionicu sa Sergiom Ramosom.
Martial je karijeru započeo u Lyonu, potom igrao za Monaco, a 2015. prešao u Manchester United za tada rekordnu odštetu za maloljetnog igrača. Iste godine osvojio je nagradu Golden Boy za najboljeg mladog igrača svijeta.
Tijekom karijere bio je i na posudbi u Sevilli te je 2015. debitirao za Francusku, s kojom je igrao finale Eura 2016. S engleskim velikanom je osvojio FA kup, EFL kup, Community Shield i Europa ligu.
Monterrey, koji čeka naslov prvaka već 15 godina, trenutačno je vodeća momčad meksičke lige nakon sedam kola.
