Predsjedniku je dosta skandala, Kustić smjenjuje cijelu Sudačku komisiju osim Layeca?

HNS

Marijan Kustić odlučio je povući rezove u Sudačkoj komisiji HNS-a nakon burnog početka sezone u SuperSport HNL-u.

Nezadovoljstvo suđenjem javno su izrazili gotovo svi prvoligaški klubovi – od Dinama, Hajduka i Rijeke do Osijeka, Varaždina, Slaven Belupa i Istre. Umjesto smirivanja tenzija, povjerenje u sudačku organizaciju dodatno je narušeno, a sjećanja na slučajeve Tonija Dadića i Brune Marića prije početka prvenstva samo su pojačala pritisak javnosti.

Prema informacijama Indexa, Kustić planira smijeniti gotovo cijelu komisiju, osim njezina predsjednika Bertranda Layeca. On će, iako se ocjenjuje da svoj posao radi korektno, dobiti zadatak oformiti novu i manju komisiju, budući da nije dovoljno upoznat s lokalnim prilikama. Funkciju bi trebao izgubiti i dosadašnji tajnik Igor Pristovnik. Konačnu odluku donijet će Izvršni odbor HNS-a na današnjoj sjednici.