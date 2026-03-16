Predsjednik Vukovara objasnio zašto je Čabraja smijenjen pred žestoku borbu za opstanak

HNK Vukovar 1991

Silvijo Čabraja više nije trener HNK Vukovar 1991. Odluka je donesena sporazumno između njega i uprave kluba.

Nakon 20 utakmica na klupi Vukovara, u kojima je ostvario četiri pobjede, šest remija i deset poraza, Čabraja je zajedno s čelnicima kluba odlučio raskinuti ugovor.

Do promjene na klupi dolazi neposredno uoči subotnje utakmice protiv HNK Hajduk Split.

Tako barem kaže predsjednik HNK Vukovara 1991 Dražen Pernar, a čije riječi prenose Sportske novosti.

“Potvrdit će vam to i naš bivši trener, sve je prošlo u vrlo korektnom tonu. Sjeli smo i sporazumno se dogovorili. Svjestan je i on ovakve situacije. Čabraja je gospodin, napravio je dobre stvari za klub, ali isto je tako činjenica da posljednji rezultati nisu bili dobri. I to u najvažnijoj fazi prvenstva, u razdoblju kad smo igrali s klubovima protiv kojih smo očekivali veći bodovni ulov.

Nijedan rastanak nije lagan, teški su to trenuci pa tako i ovaj, ali to je tako u ovom našem poslu, svjestan je toga i Čabraja, kojem želim sve najbolje. Sad, je li to bio dobar ili loš potez, nikad nećemo saznati što bi bilo da je Čabraja ostao, ali klub ga je odlučio povući kako bi se spasio od ispadanja”, rekao je Pernar za SN i naglasio:

“Nismo se mi prestali nadati, još uvijek vjerujemo da možemo ostati u elitnom razredu i situacija nije izgubljena. Probat ćemo doći do spasa s novom energijom na trenerskoj klupi“.

Prvi ispit za Vukovar i novog trenera Stipića stiže već u subotu, kada će na stadionu Gradski vrt u Osijeku gostovati Hajduk.