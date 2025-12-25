Predsjednik Vojvodine: Mi u Srbiji se moramo ugledati na Hrvatsku

Predsjednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić istaknuo je planove za budućnost Superlige Srbije, koja trenutno broji 16 klubova i povukao paralelu s HNL-om.
“Skraćivanje Super lige na 12 klubova je neminovnost. Ova sezona je najbolji dokaz. Imamo neizvjesnost, kvalitetnije utakmice i veći pritisak na svakoga. Sljedeći korak su puni stadioni i već interes publike i sponzora. Cilj je da Superliga postane ozbiljno natjecanje, u kojem nema lakih utakmica.
Pogledajte Hrvatsku, konkurencija je dovela do rasta svih klubova. To je put kojim i mi moramo ići”, poručio je predsjednik Vojvodine.
Trenutačno je Vojvodina treća u srpskom prvenstvu s 40 bodova, dok je vodeći Partizan na 46, a Crvena zvezda druga na 45 bodova.
