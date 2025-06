Predsjednik novog hrvatskog drugoligaša: Hajduk želi četvoricu naših igrača

Podijeli :

RHR-FOTO TR via Guliver

NK Hrvace će iduće sezone igrati u drugom razredu hrvatskog nogometa, odnosno Prvoj NL.

Hrvace su osvojile Drugu NL, u zadnjem kolu svladali su Jadran u Pločama s visokih 6:0 i iduće sezone igrat će u drugom razredu hrvatskog nogometa.

Na kraju sezone skupili su 64 boda, dva više od drugoplasiranog Karlovca, tako da će iduće sezone igrati Prvu NL. Predsjednik kluba Stipe Doljanin je otkrio da postoji veliki interes za njihovim igračima, konkretno spomenuo je Hajduk:

“Gledajte, kad jedan Hajduk iz Splita traži četvoricu igrača Hrvaca, to je velika stvar. To je uspjeh nas kao kluba, uspjeh trenera. Ti momci kad su došli u Hrvace bili su nepoznati. Dva igrača, vratar Šiško i Ropar bili su pozvani u mladu reprezentaciju za utakmicu protiv Katara, ali zamolio sam HNS da nam ih ostave jer nam je utakmica u Pločama jako važna”, otkrio je Doljanin pa dodao:

“Ne bi bilo korektno da izlazim s imenima koji su zanimljivi Hajduku, ali to su mladi igrači do 20 godina”, zaključio je Doljanin tijekom gostovanja na sinjskom Hit radiju u emisiji Time out.