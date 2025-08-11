Predsjednik NO-a Hajduka: Bilić je rijetko inteligentna osoba koja zna što radi

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Novi predsjednik Nadzornog odbora Hajduka, Ljubo Pavasović Visković, dao je intervju za klupski kanal HDTV u kojem je govorio o aktualnostima u splitskom klubu, a osvrnuo se na rad Uprave kluba na čelu s predsjednikom Ivanom Bilićem.

Jeste li zadovoljni trenutnom Upravom?

“Jesam. Ja ne mogu govoriti u ime Nadzornog odbora, svatko od nas ima svoje mišljenje. Mi smo imali prvu sjednicu, čuli smo izvješća članova Uprave, čuli smo izvješća sportskog direktora i osobno moram priznati da je meni prilično veliko iznenađenje bilo upoznati gospodina Ivana Bilića.

U medijima, na tiskovnim konferencijama i u tom miljeu nije ostavljao dojam kakav ostavlja kad čovjek sjedne s njim i razgovara. Radi se o rijetko strukturiranoj, inteligentnoj osobi koja zna što radi, a to nažalost u medijima tako nije prezentirano. Nisam čuo da bi itko imao primjedbi na njegov rad u ovom trenutku.”

Pavasović Visković: Hajduk mora ići u izgradnju novog stadiona. Kustić? Nije savršen, ali…

Dakle, u ovom trenutku koliko znate Nadzorni odbor je zadovoljan upravom?

“To uopće nije tema u ovom trenutku.”

Planirate li u narednom periodu popuniti poziciju člana Uprave za financije?

“Mi volimo govoriti o funkcijama i nazivati te funkcije na raznorazne načine. Uprava može imati jednog člana, dva člana, tri člana, to je potpuno svejedno. Ono što je važno, važno je tko radi određeni posao. Sasvim sigurno mora doći netko tko će rasteretiti Bilića, jer Bilić u ovom trenutku čak ide u stvari koje predsjednik Uprave ne bi trebao raditi.

Dakle, mikromenadžment je nešto što svakako treba izbjeći i puno onoga što on sada ima na sebi trebao bi u budućnosti, barem kada se radi o financijama, preuzeti netko drugi. Hoće li se to zvati član Uprave za financije, direktor za financije ili nekako treće, potpuno je svejedno.”