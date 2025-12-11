Predsjednik Betisa: Zaboravio sam ono kad nas je Dinamo izbacio, imamo bolju momčad

Podijeli :

Nicolo Campo via Guliver Images

Dinamo večeras od 18:45 na Maksimiru dočekuje Betis u 6. kolu Europske lige. Španjolska momčad trenutačno drži šesto mjesto u La Ligi i poziciju koja je vodi izravno u nokaut-fazu ovog natjecanja.

Dinamo je nakon teških poraza od Celte (0:3) i Lillea (0:4) u situaciji da mu je svaki bod nužan želi li prezimiti u Europi.

Uoči susreta za Marcu je govorio predsjednik Betisa Ángel Haro, koji je izrazio puni optimizam.

“Još uvijek smo u sva tri natjecanja. U Kupu smo odradili ono što smo morali, u Europi stojimo dobro, a u prvenstvu se borimo za mjesta koja vode u Europu. Pred nama su važne utakmice koje će pokazati gdje smo na polovici sezone“, rekao je Haro.

Novinare je zanimalo sjeća li se dvoboja s Dinamom prije dvije sezone, kada je Betis ispao u Konferencijskoj ligi.

“Brzo zaboravim takve stvari. Važno je gledati širu sliku sezone, a ne pojedinačne utakmice. No istina je da takve utakmice moraš dobiti. Mislim da imamo bolju momčad, ali Maksimir je teško gostovanje. Moraš biti potpuno fokusiran, svako opuštanje zakomplicira utakmicu. Ne zaboravimo, Dinamo možda sada ne blista u Europi, ali je vrh svoje lige i navikao je pobjeđivati“, poručio je.

Podsjetimo, Dinamo i Betis susreli su se u playoffu nokaut-faze Konferencijske lige. Modri su slavili u Sevilli golom Brune Petkovića iz penala, a u uzvratu na Maksimiru je remi 1:1 donio Takuro Kaneko. Dinamo je tada ušao u osminu finala, gdje ga je zaustavio grčki PAOK.