Pred Hajdukom je aktivan prijelazni rok, moguć je odlazak dvojice talentiranih braniča

LukaxKolanovic via Guliver

Hajduk živi od prodaja, a s obzirom da nisu puno toga prodavali zadnjih nekoliko sezone, očekuje se da će na zimu i ljeto prodati nekolicinu svojih mladih talenata.

Bijeli će se još jednu sezonu vrlo vjerojatno boriti za naslov, ali postoji šansa za netko od mladih nada ode već na zimu…

U fokusu su dvojica defenzivaca. Stoper Branimir Mlačić posebno je zapeo za oko Interu, koji je zasad pokazao najkonkretniji interes, no u utrci su i Barcelona, Atlético Madrid te još nekoliko uglednih europskih klubova.

Osim njega, interes postoji i za Niku Sigura, kojeg želi engleski Wolverhampton, pa je vrlo izgledno da bi ove zime mogao napustiti splitski klub.