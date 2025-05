Pravi gospodski potez: Krovinović čestitao i Rijeci i Dinamu

Podijeli :

Bozidar Vukicevic CROPIX by Guliver

Hajduk je sezonu završio pobjedom 1:0 protiv Šibenika na Šubićevcu, ali na kraju je završio kao treća momčad Hrvatske.

Rijeka je osvojila naslov prvaka Hrvatske po drugi put u povijesti. Hajduk je ove sezone bio u igri za titulu do samog kraja, no na kraju nisu mogli do nje. Tužni i razočarani su zbog toga u Splitu, a Filip Krovinović u izjavi nakon utakmice sa Šibenikom pokazao je i da ima sportskog poštovanja prema protivnicima.

“Uvijek sam hvalio HNL. Žao mi je što neki ljudi podcjenjuju našu ligu, ali stvarno nije lako igrati. Moraš dati 105-110 posto da bi pobijedio svaku ekipu. Eto, ni protiv Šibenika koji je ispao u drugu ligu nije bilo lako. Tako da tim momcima također želim svu sreću u drugoj ligi, da se vrate što prije. Čestitam Rijeci na zasluženom prvenstvu i također Dinamu koji se isto borio do kraja”, rekao je Krovinović u izjavi za HRT nakon utakmice.