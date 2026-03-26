Pratite na SK: Ovo su svi parovi finala doigravanja za Svjetsko prvenstvo

FIFA World Cup 26. ožu 2026
Odigrana su polufinala dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., a plasman u finale izborili su Turska, Češka, Danska, Italija, Poljska, Kosovo, Švedska te Bosna i Hercegovina. Ove reprezentacije sljedećeg tjedna borit će se za odlazak na Mundijal u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

U finalu puta A sastaju se BiH i Italija u Zenici, dok će Švedska i Poljska igrati u Solni (put B).

Kosovo će u Prištini ugostiti Tursku (put C), a Češka i Danska igraju u Pragu (put D).

Sve utakmice na rasporedu su 31. ožujka i možete ih pratiti na Sport Klubu.

Parovi finala:
Put A: BiH – Italija
Put B: Švedska – Poljska
Put C: Kosovo – Turska
Put D: Češka – Danska

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

