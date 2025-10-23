Poznato tko će suditi prvi susret 11. kola SHNL-a između Gorice i Hajduka

Podijeli :

Foto: Branko Obradović / Karlovački.hr

Sutra od 18 sati Gorica i Hajduk odigrat će utakmicu 11. kola SuperSport HNL-a.

Glavni sudac bit će Patrik Pavlešić iz Duge Rese, dok će mu pomoćnici biti Anto Marić i Vinko Podrug, obojica iz Zagreba. Ulogu četvrtog suca imat će Antonio Melnjak iz Rijeke.

Za VAR sustav zadužen je Ivan Vučković iz Zagreba, a njegov pomoćnik bit će Luka Pušić, također iz Zagreba.

Hajduk je u nizu od tri pobjede zaredom dok je Gorica u posljednjem susretu poražena od Varaždina s 1:3. Posljednju utakmicu u Velikoj Gorici su remizirali s 1:1.