Poznato koliko je PSG zaradio osvajanjem UEFA-inog Superkupa

AP Photo/Denes Erdos via Guliver

PSG je osvojio UEFA-in Superkup svladavši Tottenham 4:3 nakon penala, dok je utakmica u regularnom vremenu završila 2:2.

Englezi su poveli golovima Mickyja van de Vena (39’) i Cristiana Romera (48’), a Parižani izjednačili preko Kang-In Leeja (85’) i Gonçala Ramosa (94’).

U raspucavanju je Vitinha promašio za PSG, no potom su svi njegovi suigrači bili precizni. Lucas Chevalier obranio je udarac Van de Vena, a Mathys Tel promašio okvir i postao tragičar Tottenhama.

Enrique: Tottenham je zaslužio pobijediti, imali smo puno sreće PSG se maestralno vratio u utakmicu, a onda nakon penala srušio Tottenham za osvajanje Superkupa!

PSG i Tottenham zaradit će po 4 milijuna eura za sudjelovanje u Superkupu, dok će PSG kao pobjednik dobiti dodatnih milijun, što ukupno iznosi 5 milijuna eura nagrade za pariški klub.