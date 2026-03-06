Poznato kolike kazne Hajduk i Dinamo moraju platiti zbog pirotehnike Torcide i BBB-a

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige, Alan Klakočer, donio je odluke o disciplinskim kaznama za 24. kolo SuperSport HNL-a.
Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja, prenosi HNS.
Varaždin – Hajduk (28. veljače 2026.)
Varaždin
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 2.500 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 2.660 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 5.160 eura
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 9.600 eura
Dinamo – Gorica (1. ožujka 2026.)
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 8.800 eura
