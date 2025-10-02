Poznato je u kojim će se terminima igrati utakmice na Svjetskom nogometnom prvenstvu

Podijeli :

xxTomxDubravecx via Guliver

Prvo prošireno izdanje Svjetskog prvenstva održat će se sljedećeg ljeta u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a umjesto 32 nastupit će čak 48 reprezentacija.

Novost je i to da će se svakoga dana igrati četiri utakmice, dok su do sada bila predviđena najviše tri. Za europske i afričke navijače praćenje će biti zahtjevno jer se termini planiraju u 18:00, 21:00, 00:00 i 3:00 po hrvatskom vremenu.

Model rasporeda temelji se na iskustvu sa Svjetskog klupskog prvenstva, koje je pokazalo koliko velike vrućine mogu otežati uvjete za igru. Zbog toga će se ključne utakmice igrati kasnije u danu kako bi se zaštitilo zdravlje igrača.

Iako bi termini od 18:00 i 21:00 bili idealni za europsku publiku, u SAD-u oni odgovaraju podnevnim satima, kada su temperature najviše. Potpredsjednik FIFA-e Victor Montagliani priznao je da su vrućine ozbiljan problem: „Naša su ljeta vrlo vruća, i u Kanadi i u SAD-u. Još uvijek razgovaramo o rasporedu i uzet ćemo u obzir sve čimbenike kada se objavi konačan kalendar.“

Brojni treneri već su kritizirali podnevne termine u SAD-u. Luis Enrique, nakon PSG-ove pobjede protiv Atletica (4:0) u Los Angelesu, istaknuo je da se u uvjetima od gotovo 40 °C i visoke vlage ne može igrati punim intenzitetom. Slično je poručio i Enzo Maresca, trener Chelseaja, koji je priznao da mu je tijekom turnira pozlilo zbog vrućine: „Brzina igre pada, a opasno je i za igrače i za publiku.“

Zanimljivo, utakmice u 3 sata ujutro po europskom vremenu prava su rijetkost na svjetskim prvenstvima – posljednji put takav termin zabilježen je 2014. u Brazilu, kada je Obala Bjelokosti svladala Japan 2:1.

Što se Hrvatske tiče, reprezentacija se još mora plasirati na Svjetsko prvenstvo, no kvalifikacije je započela odlično i trenutno vodi u svojoj skupini. U listopadu je očekuju dvije važne utakmice: protiv Češke (9. listopada u 20:45) u gostima i protiv Gibraltara (12. listopada u 20:45) u Varaždinu.