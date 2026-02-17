Poznati termini četvrtfinala Kupa, evo kad igraju Rijeka i Hajduk

17. velj 2026
Hrvatski nogometni savez objavio je raspored četvrtfinala Hrvatskog kupa.

Tri susreta igrat će se u srijedu 4. ožujka, dok je posljednji dvoboj na rasporedu 10. ožujka.

Program otvaraju Varaždin i Gorica u 17 sati, potom se od 18 sati na Maksimiru sastaju Dinamo i Kurilovec, a u 20 sati igra se derbi Rijeke i Hajduka.

Posljednji polufinalist bit će poznat 10. ožujka u Koprivnici, gdje od 16:30 igraju Slaven Belupo i Lokomotiva.

