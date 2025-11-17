Poznate 34 reprezentacije koje će igrati na Svjetskom nogometnom prvenstvu

Od 48 reprezentacija, koliko će ih idućeg ljeta sudjelovati na Svjetskom nogometnom prvenstvu, do sada su poznata 34 sudionika.
Posljednje su se na listu upisale Njemačka i Nizozemska.
Time se broj europskih reprezentacija povećao na sedam nakon što su karte za World Cup izborili i Francuska, Engleska, Hrvatska, Portugal i Norveška.
Za sada je najviše poznatih sudionika iz Afrike, devet reprezentacija, te iz Azije, osam.
Spomenimo kako su među 32 putnika i tri debitanta, Uzbekistan, Jordan i Zelenortski Otoci.
Ždrijeb skupina SP-a bit će 5. prosinca u Kennedy Centru u Washingtonu.
Konačna lista svih sudionika World Cupa bit će poznata tek koncem ožujka iduće godine kada su na rasporedu dodatne kvalifikacije u Europi, te Interkontinentalne kvalifikacije koje će iznjedriti zadnje putnike.
DO SADA OSIGURALI NASTUP NA SP (34/ 48)
Domaćini: SAD, Meksiko, Kanada
Afrika: Alžir, Zelenortski Otoci, Egipat, Gana, Obala Bjelokosti, Maroko, Senegal, Južna Afrika, Tunis
Azija: Australija, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja, Uzbekistan
Južna Amerika: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj
Europa: Francuska, Engleska, HRVATSKA, Portugal, Norveška, Njemačka, Nizozemska
Oceanija: Novi Zeland
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!