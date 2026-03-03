Poznata je težina Ronaldove ozljede

3. ožu 2026
Zabrinutost navijača Al Nassra pokazala se opravdanom nakon što je Cristiano Ronaldo morao napustiti teren desetak minuta prije kraja utakmice protiv Al Fayhe zbog nelagode. Tri dana nakon pobjede 3:1, klub je i službeno potvrdio da je portugalska zvijezda ozlijeđena.

U kratkoj objavi Al Nassr je pojasnio: “Cristianu Ronaldu dijagnosticirana je ozljeda zadnje lože nakon posljednje utakmice protiv Al Fayhe. Započeo je program rehabilitacije i bit će pod svakodnevnom procjenom.”

Klub nije precizirao kada će Ronaldo biti spreman za povratak, koji će ovisiti o napretku oporavka.

Ove sezone Portugalac je odigrao 26 utakmica u svim natjecanjima, postigao 22 pogotka i upisao četiri asistencije. Trenutačno je treći strijelac saudijske lige s 21 golom, iza Ivana Toneya (23) i Juliana Quiñonesa (22).

S obzirom na približavanje Svjetskog prvenstva 2026., i klub i portugalska reprezentacija nadaju se brzom oporavku. Kapetan Al Nassra i dalje ostaje ključni igrač u borbi za domaće i kontinentalne trofeje, a uprava ističe da je njegova predanost klupskim ciljevima neupitna.

