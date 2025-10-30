Poznat je prvi finalist Cope Libertadores

Podijeli :

AP Photo/Rodrigo Abd via Guliver

Finale je na rasporedu 29. studenoga.

Nogometaši brazilskog Flamenga prvi su finalisti ovosezonskog Copa Libertadores, južnoameričke verzije Lige prvaka, nakon što su u polufinalu s ukupnih 1-0 bili bolji od argentinskog Racinga.

Je li Koprivnica ‘tradicionalno neugodna’ za Hajduk? Evo što kažu brojke zadnjih godina Dinamo za pet milijuna eura dovodi novog napadača?!

U prvom susretu Flamengo je na domaćem terenu u Rio de Janeiru slavio s minimalnih 1-0, a taj je jedan gol prednosti obranio u uzvratu u Avellanedi gdje je odigrao 0-0. Od 56. minute uzvrata utakmica je za Flamengo bila prilično neugodna jer su gosti ostali s igračem manje nakon isključenja Plate.

Flamengo je do kraja ipak odolio domaćim napadima te se plasirao u prvo finale Copa Libertadores nakon 2022. godine kada je ujedno bio i pobjednik. Ulaskom Flamenga u finale nastavio se brazilski niz jer će time barem jedna momčad iz te zemlje po sedmi put sudjelovati u velikom finalu.

Još je uvijek moguće da se dogodi finale dvije brazilske momčadi premda Palmeiras ima težak ispit ispred sebe. Domaći uzvratni ogled protiv ekvadorskog LDU Quita dočekuje Palmeiras sa zaostatkom 0-3 iz prvog susreta.