Požar Viniciusovoj kući! Zvijezda Reala bila je u Južnoj Koreji dok se u Brazilu odvijala drama

AP Photo/Lee Jin-man via Guliver

Kratki spoj u sauni brazilske zvijezde izazvao je požar

Dvoetažnu kuću Realova asa Viniciusa zahvatio je požar koji je izbio u sauni 25-godišnjeg Brazilca u četvrtak ujutro. Srećom, nitko nije ozlijeđen u La Moraleji.

Kratki spoj u podrumu, koji je potpuno izgorio, bio je uzrok požara, a radilo se o lažnom stropu saune, prenosi Marca.

Vatrogasci su brzo lokalizirali požar nakon dolaska dvaju vozila, no dim je ispunio gornja dva kata kuće.

Trenutačno traje reprezentativna stanka, a Vinicius se s „Seleçaom“ nalazi u Seulu, glavnom gradu Južne Koreje, gdje će momčad Carla Ancelottija u petak odigrati prijateljsku utakmicu.

Četiri dana nakon susreta s Južnom Korejom, Brazil će igrati i u Japanu.