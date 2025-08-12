Potvrđen još jedan odlazak iz Maksimira, evo koliko će Dinamo zaraditi na transferu

Podijeli :

Damir Krajac via Guliver

Dario Špikić napušta Dinamo i karijeru nastavlja u portugalskom Rio Aveu.

Transfer, vrijedan oko 600 tisuća eura, trebao bi biti zaključen nakon što ofenzivac u srijedu odleti u Vila do Conde i prođe liječnički pregled, donose Sportske novosti.

Prošlu polusezonu Špikić je proveo na posudbi u grčkom Arisu, gdje je želio ostati, no klub iz Soluna nije iskoristio opciju otkupa ugovora od milijun eura. U dresu Dinama je odigrao 146 utakmica, postigao 20 golova i upisao 12 asistencija, a ugovor mu vrijedi još dvije godine.

Ranije je odbio ponude iz Poljske (Jagiellonia i Rakow), no ovaj put prihvatio je konkretniju i financijski povoljniju opciju iz Portugala, pa će od ove sezone nositi dres kluba koji igra u Primeira ligi.