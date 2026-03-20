Potvrda sjajnih nastupa: Vuškoviću skočila vrijednost za 20 milijuna eura!

Devet Hrvata trenutno igra u prvoj njemačkoj ligi, a najveći skok zabilježio je 19-godišnji Luka Vušković, čija je vrijednost porasla s 40 na 60 milijuna eura.

Josip Stanišić iz Bayerna sada vrijedi 35 milijuna eura (prije 32 milijuna), Igor Matanović iz Freiburga 10 milijuna eura (prije 7 milijuna), dok je Lovro Majer iz Wolfsburga smanjen s 15 na 10 milijuna eura. Kristijan Jakić iz Augsburga sada vrijedi 6 milijuna eura (prije 6,5 milijuna).

Ostali hrvatski igrači i njihove vrijednosti su: Patrice Čović (Werder) 4 milijuna eura, Andrej Kramarić (Hoffenheim) 3 milijuna, Josip Juranović (Union Berlin) 2,5 milijuna i Nediljko Labrović (Augsburg) 2 milijuna eura.

Vušković je prvotimac HSV-a, u 25 nastupa zabio je pet golova i upisao jednu asistenciju. Transfermarkt ga sada svrstava kao 11. najvrjednijeg stopera na svijetu, odmah iza Joška Gvardiola (70 milijuna eura). U Bundesligi je Vušković osmi najvrjedniji igrač, dok je među hrvatskim nogometašima drugi iza Gvardiola, a Stanišić treći.