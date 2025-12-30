Posušje ne posustaje, doveli su još jedno poznato SHNL ime

Podijeli :

HŠK Posušje

Nakon što je ranije potvrđen dolazak Valentina Majstorovića, nekadašnjeg igrača Hrvatskog dragovoljca i Gorice, Posušje je predstavilo još jedno iskusno ime iz SuperSport HNL-a.

Novi član kluba postao je vratar Zvonimir Šubarić (28), koji u redove bosanskohercegovačkog prvoligaša stiže na posudbu iz Lokomotive.

Riječ je o prva dva dolaska u Posušje otkako je funkciju savjetnika za sportsku politiku i transfere preuzeo Ivan Krstanović, legenda hrvatskog prvenstva. Uprava kluba s tim pojačanjima želi povećati izglede za ostanak u najvišem rangu nogometa u Bosni i Hercegovini.

Šubarić je tijekom dosadašnje karijere branio za Cibaliju, Hrvatski dragovoljac i Lokomotivu, a u SuperSport HNL-u upisao je ukupno 88 nastupa. Nakon što je prošle sezone bio prvi izbor na vratima Lokomotive, ove je sezone imao ulogu pričuvnog vratara iza Josipa Posavca.