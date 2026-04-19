PSG neočekivano izgubio na Parku prinčeva te ostavio utrku za naslov otvorenom

Lyon je u derbiju 30. kola Ligue 1 iznenadio vodeći PSG na Parku prinčeva i slavio 2:1.
Gosti su ključnu prednost stekli već na početku utakmice golovima Endricka, posuđenog igrača Real Madrida, u 6. minuti i Afonsa Moreire u 18., dok je počasni pogodak za Parižane zabio Khvicha Kvaratskhelia u 94. minuti.
PSG je imao veliku priliku vratiti se u utakmicu, ali Goncalo Ramos nije realizirao jedanaesterac u 32. minuti. Unatoč pritisku domaćina, Lyon je izdržao do kraja.
Ovim porazom PSG je zakomplicirao borbu za naslov jer sada ima samo bod prednosti uz utakmicu manje u odnosu na Lens.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!