PSG neočekivano izgubio na Parku prinčeva te ostavio utrku za naslov otvorenom

Gosti su ključnu prednost stekli već na početku utakmice golovima Endricka, posuđenog igrača Real Madrida, u 6. minuti i Afonsa Moreire u 18., dok je počasni pogodak za Parižane zabio Khvicha Kvaratskhelia u 94. minuti.

PSG je imao veliku priliku vratiti se u utakmicu, ali Goncalo Ramos nije realizirao jedanaesterac u 32. minuti. Unatoč pritisku domaćina, Lyon je izdržao do kraja.

Ovim porazom PSG je zakomplicirao borbu za naslov jer sada ima samo bod prednosti uz utakmicu manje u odnosu na Lens.