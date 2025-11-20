Postali su prvaci nakon 38 godina, i to zahvaljujući promijeni pravila!

Nogometaši Rosario Centrala proglašeni su prvacima Argentine za 2025. godinu nakon što je Argentinski nogometni savez (AFA) promijenio pravila po završetku sezone.
Naime, na sastanku održanom u sjedištu AFA-a u četvrtak odlučeno je kako naslov prvaka pripada momčadi koja je osvojila najveći broj bodova u ovoj kalendarskoj godini, odnosno kada se svim sastavima zbroje bodove i osvojeni i u Aperturi i u Clausuri.
Po tom kriteriju Rosario Central, za kojeg igra legendarni Angel Di Maria, je najbolji sa 66 bodova, četiri više od drugih Boca Juniorsa.
Prema dosadašnjim pravilima, sastav s najviše osvojenih bodova samo je osiguravao nastup u Copi Libertadores sljedeće godine, dok su za naslov prvaka razigravali prvaci Aperture i Clausure.
Za Rosario Central ovo je peti naslov prvaka Argentine, a prvi nakon 1987. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!