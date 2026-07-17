Posljednji put slavio pod Vukasom: Hajduk godinama bez pobjede na europskom gostovanju

Hajduk je prošao u 2. pretkolo Europske lige nakon što je s ukupnih 3:2 izbacio Žilinu, no još jednom je pokazao probleme koje ima na europskim gostovanjima. Splićani su u Slovačkoj izgubili 2:1 i do posljednjih minuta strepjeli za prolaz nakon autogola kapetana Darija Melnjaka.
Splićani su mogli puno mirnije ući u završnicu da su u prvom susretu na Poljudu iskoristili brojne prilike i stvorili veću prednost. Sličan scenarij dogodio se i prošle sezone protiv albanskog Dinamo Cityja, koji je za razliku od Žiline kaznio Hajdukove promašaje i izbacio ga iz Europe.
Posebno zabrinjava podatak da Hajduk već gotovo šest godina čeka na pobjedu u europskom gostovanju. Posljednji put slavio je u rujnu 2020. protiv makedonske Renove (1:0), kada je momčad vodio Hari Vukas, a pogodak za prolaz zabio je Mijo Caktaš.
Od tada Hajduk u Europi nije ostvario gostujuću pobjedu u deset utakmica. U tom razdoblju poražen je od Galatasaraya (2:0), Tobola (4:1), Vitorije Guimaraes (1:0), Villarreala (4:2), PAOK-a (3:0), Dinamo Cityja (3:1) i Žiline (2:1). Remizirao je protiv HB Torshavna (0:0), Ružomberoka (0:0) i Zire (1:1).
Novi pokušaj prekida negativnog niza Hajduk će imati protiv ciparskog Pafosa u 2. pretkolu Europske lige.
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