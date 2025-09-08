Portugal objavio da se napadač ozlijedio, to su loše vijesti za Igora Tudora

Podijeli :

Daniele Buffa Image via Guliver

Portugalski nogometni savez obznanio je da je 22-godišnji Francisco Conceicao morao napustiti reprezentativni kamp nakon ozljede mišića.

Zbog toga Conceicao neće pomoći Portugalu u kvalifikacijskom ogledu ovog utorka, gostovanju u Budimpešti kod Mađarske. Portugal je dosad odigrao jednu utakmicu u kvalifikacijskoj skupini te je s uvjerljivih 5-0 slavio kod Armenije.

Conceicao, nogometaš koji je u karijeri skupio 11 reprezentativnih nastupa i pritom postigao dva gola, odmah se zaputio u Torino te će u svom Juventusu napraviti dodatne pretrage i nastaviti oporavak.

Očigledno je da će trener Juventusa, hrvatski strateg Igor Tudor, morati slagati momčad za subotnji derbi protiv Intera u Torinu bez Conceicaa, igrača koji mu je bio u udarnoj postavi u uvodna dva kola Serie A.

Prošle sezone Conceicao je u Juventusu igrao na posudbi iz Porta, a torinski klub je ovog ljeta otkupio njegovo ugovor.

Juventus je na startu nove sezone upisao dvije pobjede, domaćih 2-0 protiv Parme i gostujućih 1-0 protiv Genoe.