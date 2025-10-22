Poraz Lokomotivinih juniora u Ligi prvaka, po preokret odlaze u Rumunjsku

Gosti su poveli pogocima Ilieja u 28. i Colibasana u 33. minuti, dok je Lokomotiva smanjila preko Kralevskog u 60. minuti. Nedugo zatim Popa je iz slobodnog udarca povisio na 3:1, a Tomeljak je u 80. minuti postavio konačnih 3:2.

Vučević i Rakitić u Hajduk dovode velikog talenta iz Lokomotive?!

U završnici su Lokomotivini igrači stisnuli i pogodili vratnicu, ali nisu uspjeli doći do izjednačenja.

Aktualni prvaci Hrvatske jedini su domaći predstavnici u juniorskoj Ligi prvaka i za plasman u nokaut-fazu moraju izbaciti FCSB i još jednog suparnika.