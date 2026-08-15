Poput Rakitića je izabrao Hrvatsku ispred Švicarske, sada je ostvario transfer u Italiju

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David Vujević (19), mladi hrvatski reprezentativac i dosadašnji stoper Züricha, karijeru će nastaviti u Italiji. Njegov novi klub je Carrarese, član Serie B, s kojim je potpisao ugovor do ljeta 2030. godine.

Talijanski klub za Vujevića će Zürichu platiti 1,5 milijuna eura, čime je hrvatski branič postao najskuplje pojačanje u povijesti Carraresea, kluba osnovanog još 1908. godine. Za Vujevića je ovo ujedno i prvi transfer u seniorskoj karijeri.

Vujević je rođen u Švicarskoj, a nogometno je odrastao u Zürichu. Akademiji tog kluba priključio se sa samo devet godina, dok je prvi profesionalni ugovor potpisao u listopadu 2024. godine.

Zürich mu je nekoliko mjeseci kasnije ugovor produljio sve do 2030., što je jasno pokazivalo koliko su u klubu vjerovali u mladog stopera.

Carrarese ga je predstavio kao fizički snažnog i tehnički kvalitetnog braniča koji može igrati u sustavu s trojicom ili četvoricom igrača u zadnjoj liniji. Posebno su istaknute njegove igra glavom i sposobnost branjenja jedan na jedan.

Vujević je ranije nastupao za mlađe selekcije Švicarske, ali je ove godine odlučio svoju reprezentativnu budućnost vezati uz Hrvatsku.

U svibnju je potvrđeno da će ubuduće nastupati za Hrvatsku, nakon čega ga je izbornik U-21 reprezentacije Ivica Olić uključio u svoje planove.

Sada ga čeka novi izazov u Italiji, a priliku za debi mogao bi dobiti vrlo brzo. Carrarese danas u talijanskom Kupu gostuje kod Torina, za koji nastupaju hrvatski nogometaši Nikola Vlašić i Sandro Kulenović.

Transfer u Carrarese tako bi mogao biti važan korak u razvoju mladog hrvatskog stopera, koji je već sa 19 godina postao najskuplji ulazni transfer u povijesti svog novog kluba.