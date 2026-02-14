Pongračićeva Fiorentina srušila Como predvođen Baturinom za bijeg iz opasne zone

Podijeli :

Cristiano Mazzi via Guliver

Iznenađujuću i vrlo važnu pobjedu ostvarili su nogometaši Fiorentine ove subote, svladali su u gostima Como s 2-1 u susretu 25. kola talijanske Serie A.

Ovom pobjedom Fiorentina je napredovala za jedno mjesto i sada je 17. na ljestvici, dok je Como ostao na svojoj šestoj poziciji.

U izuzetno nervoznoj i napetoj utakmici Fiorentina je povela u 26. minuti nakon konfuzije u domaćoj obrani, a Fagioli je iz drugog pokušaja pogodio bliži kut za gostujućih 1-0. U dodatne probleme Como je upao na startu drugog poluvremena kada je dosuđen jedanaesterac za Fiorentinu, a Kean je bio precizan za 2-0.

Gazzetta: Modrića bi njegov idol Boban u Zagrebu dočekao raširenih ruku VIDEO / Naš komentator u deliriju zbog golčine Kramarića, a onda – razočaranje!

Nakon drugog primljenog gola Como je sve do kraja žestoko napadao, ali je uspio zabiti tek jedan pogodak, bio je to autogol Parisija u 77. minuti. Como je ujedno ostao s igračem manje nakon isključenja Morate u 89. minuti.

Hrvatski nogometaši Martin Baturina i Marin Pongračić su odigrali cijelu utakmicu za Como, odnosno za Fiorentinu te su bili ponajbolji u svojim sastavima. Nikola Čavlina i Ivan Smolčić su ostali na domaćoj klupi za pričuve.

U nedjelju će igrati Udinese – Sassuolo, Cremonese – Genoa, Parma – Verona, Torino – Bologna i Napoli – Roma, dok će se na kraju ovog kola u ponedjeljak sastati Cagliari – Lecce.