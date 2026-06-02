Pomoćnik izbornika Paname za SK: Vatreni su svjetska elita, no baš zbog toga smo htjeli ovakvu skupinu

Hrvatska reprezentacija u lovu je na novo čudo, na treću uzastopnu medalju sa svjetskih prvenstava. Naš Denis Draganović u Mundijal Specijalu razgovarao je s 48 gostiju koji su predstavili sve reprezentacije koje će se natjecati ove godine na SP-u u Kanadi, Meksiku i SAD-u. O Panami smo razgovarali s pomoćnikom izbornika Danielom Blancom.

Daniel, dobrodošao na Sport Klub televiziju, hvala vam na tvom vremenu i energiji. Bienvenido, i prije svega želim vam čestitati rođendan.

“Hvala ti, hvala ti, Denise. Bio je jučer i očito sam ga proveo ovdje u karanteni s momčadi. Bio je to jako lijep dan i doista sam sretan što sam ovdje.”

Kakva je situacija u tvojoj momčadi? Očekuju nas utakmice Svjetskog prvenstva, Panami je ovo drugi nastup na Mundijalu, a nalaze se u skupini protiv Engleske, Hrvatske i Gane. Kakvo je tvoje mišljenje o toj skupini?

“Oh, to je jedna vrlo jaka skupina. Ali na Svjetskom prvenstvu smo, a to je upravo onakva skupina kakvu i želiš na Mundijalu jer se možeš natjecati s jako dobrim momčadima, što nam je izuzetno važno. Moramo se jako dobro pripremiti i odigrati na najbolji mogući način.”

Kakvo je tvoje mišljenje o hrvatskoj reprezentaciji? Na posljednja dva Svjetska prvenstva stigli smo do polufinala i korak dalje. Što misliš o snazi i općenito o reprezentaciji Hrvatske?

“Sjajna momčad. Imaju igrače u samoj eliti, eliti svjetskog nogometa. Na posljednjim Svjetskim prvenstvima pokazali su da mogu otići daleko i, kao što kažeš, igrali su u polufinalima. Imaju igrače na najvišoj nogometnoj razini, to svi znaju. To će nam biti druga utakmica na Svjetskom prvenstvu i siguran sam da ćemo se predstaviti u jako dobrom svjetlu.”

Misliš li da je za reprezentaciju Paname možda ključna ta prva utakmica protiv Gane?

“Da, sve su utakmice jako važne, ali očito je da prva utakmica usmjerava daljnji put. Naravno da u tom susretu želimo osvojiti bodove. Znamo da Gana ima svoje snage, ali i neke slabosti. Imaju novog izbornika, što je vrlo važan faktor za pripremu utakmice. Vjerujem da ćemo kroz prijateljsku utakmicu koju igramo u Južnoj Africi steći uvjete da se dobro pripremimo za taj meč.”

Kakvo je tvoje mišljenje o tvom šefu, Thomasu Christiansenu? Bio je sjajan igrač, a sada je sjajan trener s velikim iskustvom u klupskom nogometu. Kako je započela suradnja s njim i kako ga doživljavaš kao trenera?

“Da, kao što si i rekao, njegova karijera – bilo kao trenera ili igrača – je nevjerojatna. Uvijek je bio na najvišoj razini svjetskog nogometa. Kao trener je uistinu čudesan, ali meni je još važnije to što je još bolji kao čovjek, a to je za grupu sve. Možeš ti biti dobar profesionalac, ali ljudska strana je važnija, a Thomas ima obje komponente. On pazi na svaki detalj, a taktički je vrlo precizan – kod njega sve mora biti savršeno. Puno sam naučio od njega tijekom ovog razdoblja otkako radim s njim. Rad s cijelim stručnim stožerom za mene je nešto vrlo posebno jer svi posjeduju iznimnu kvalitetu. On ima veliko europsko iskustvo i kao igrač i kao trener na najvišoj razini, i kao što sam već rekao, razmjena znanja s njim pomaže mi u rastu.”

Jesi li u njegovom stožeru u Panami počeo kao videoanalitičar, pa si se zatim probio do mjesta pomoćnog trenera?

“Da, počeo sam kao pomoćni videoanalitičar uz Guillena, koji je također vrhunski profesionalac i čovjek, a pomagao sam i na terenu. Nakon toga sam morao napustiti reprezentaciju kako bih otišao u Venezuelu i bio glavni trener jednog prvoligaškog kluba. Kada sam se vratio u reprezentaciju, preuzeo sam ulogu pomoćnog trenera. Imamo dvojicu pomoćnih trenera – Javi Sánchez Jara je spektakularna osoba i profesionalac, radi zajedno s Thomasom, a s njim je igrao i u Barceloni. Tako da sada dijelim tu ulogu pomoćnika s Javijem Sánchezom.”

“Započeo bih vašu karijeru u Venezueli – bili ste si veliki talent, igrao si za mlađe uzraste reprezentacije (do 17 ili do 19 godina, mislim), ali vaš prvi klub u Panami bio je Plaza Amador. Oni su prije nekoliko dana ponovno osvojili Clausuru, na čemu im čestitamo iz Hrvatske. No, kakvo je tvoje mišljenje o domaćoj ligi u Panami i kakvo je vaše iskustvo iz igračkih dana u Plazi Amador i drugim panamskim klubovima?

“Da, gledaj, liga u Panami jako raste, to moram napomenuti jer je važno. Ovdje sam već deset godina i vidim kako liga napreduje svake godine. U ligi ima jako puno talenta, nevjerojatno je što sve možeš vidjeti svakog vikenda tijekom sezone. Panama je mala zemlja s tek nešto više od četiri milijuna stanovnika i zadivljujuće je kakav talent možeš pronaći u ovoj ligi. Meni je na početku bilo jako teško prilagoditi se ritmu igre – igra se vrlo brzo, s jako, jako puno tranzicija. No, uz naporan rad i napredak, već smo u prvoj sezoni s Plazom Amador postali prvaci, što je očito bilo nevjerojatno.”

I moje posljednje pitanje za tebe – kakva su očekivanja u panamskim medijima i među navijačima uoči Svjetskog prvenstva? Ovdje u Hrvatskoj vlada velika, velika napetost i pritisak na reprezentaciju, četvrtfinale se smatra minimumom i slično. Kakva je situacija s medijima i navijačima u Panami prije Mundijala?

“Ovdje u Panami vlada nevjerojatna atmosfera. Svi navijači, svi ljudi prate s golemom pozornošću sve što momčad radi – svaki trening, svaki intervju. Nevjerojatno je ovo što trenutačno proživljavamo. Ovi dani uoči Svjetskog prvenstva sigurno će biti još stresniji, u to sam uvjeren, ali moramo uživati u tome. To je Svjetsko prvenstvo i moramo naučiti živjeti s tim.”