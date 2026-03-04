Pomoćni trener Rijeke: Pokazali smo da imamo dušu, igrači i trener su pravi heroji

Podijeli :

HNK Rijeka

NOGOMETAŠI HNK Rijeka plasirali su se u polufinale SuperSport Hrvatski nogometni kup nakon što su u nevjerojatnoj utakmici na Rujevici pobijedili HNK Hajduk Split 3:2. Junaci pobjede postali su Toni Fruk i Gabriel Rukavina, koji su golovima u 19. i 20. minuti sudačke nadoknade donijeli veliki preokret.

Nakon utakmice presretan je bio pomoćni trener Rijeke Ramiro Munoz:

“Čestitke ovoj sjajnoj ekipi, ovim igračima. Pokazali su da imaju dušu, ne samo srce. Ovo je najbolji dar koji možemo dati našem treneru. Pripremao je sve utakmice s nama iz bolnice. Jako smo sretni što smo mu pružili ovakvu utakmicu. Ekipa raste od prvog dana, a trener radi tako jaku ekipu mentalno, vidite da možemo prebroditi svaku situaciju. Može biti ponosan na ove igrače.”

“Na prošloj konferenciji za medije rekao sam da ću poštovati suce i njihove odluke. Bila je teška utakmica, nismo ni očekivali ništa manje. Uspjeli smo se dvaput vratiti iz zaostatka, sad je vrijeme da proslavimo”, dodao je i zaključio:

“Rukavina? Cijela ekipa i trener su heroji. Sada možemo pričati oko Rukavine, mnogi su postavljali pitanja oko njega, ali kad radite naporno i vjerujete da ćete dobiti svoju šansu, onda vam se to isplati. Naporan raspored? Borimo se u tri natjecanja, uživamo u ovom trenutku i želimo još više.