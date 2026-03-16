Poljska liga je nevjerojatno izjednačena: Najlošija gostujuća momčad je ujedno i najbolja domaća

xKatarzynaxPlewczynskax by Guliver

Poljska Ekstraklasa ove sezone donosi jednu od najneobičnijih i najneizvjesnijih sezona u europskom nogometu. Kako se prvenstvo bliži završnici, razlike na ljestvici su i dalje vrlo male, a mnoge momčadi istovremeno se bore i za vrh, ali i za opstanak.

Posebno zanimljiv primjer dolazi iz redova Arki Gdynia, koja se trenutačno nalazi na 17. mjestu i vodi borbu za ostanak u ligi. Statistika te momčadi znatno ovisi o tome gdje igra. Na domaćem terenu Arka je najbolja momčad lige – ostvarila je sedam pobjeda, četiri remija i samo jedan poraz, što joj donosi prvo mjesto među domaćim ekipama. No u gostima je situacija potpuno drugačija: upisali su tek jednu pobjedu i jedan remi, uz čak deset poraza, čime su najslabija gostujuća momčad prvenstva.

Neobična je i situacija s Legijom Varšava, najtrofejnijim poljskim klubom, koji se trenutačno nalazi tek na 16. mjestu, iako u posljednjih šest utakmica nije doživio poraz.

Na vrhu ljestvice nalazi se Zagłębie Lubin, klub iz grada s oko 70.000 stanovnika. Zanimljivo je da je prošle sezone završio tik iznad zone ispadanja, a sada se bori za naslov prvaka.

Razlika između prvoplasiranog Zagłębiea i 17. Widzewa Łódź nakon 25 odigranih kola iznosi samo 13 bodova. Sve to pokazuje koliko je poljska liga ove sezone nepredvidljiva, s čestim promjenama na ljestvici i nizom statistika koje se rijetko viđaju u europskim prvenstvima.