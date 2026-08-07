Policija objavila posebne upute za navijače uoči utakmice Hajduka i Istre

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Uoči nedjeljnog susreta 2. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Istre 1961, koji se na Poljudu igra od 21 sat, splitska policija objavila je važne informacije za navijače i građane. Najavljene su posebne regulacije prometa, ali i pojačane mjere sigurnosti oko stadiona.

Od 17 sati pa sve do završetka osiguranja utakmice bit će blokiran promet na raskrižju Ulice VIII. mediteranskih igara i Ulice Sedam Kaštela, kod ulaza na parkiralište bazena Poljud i Mandracha. Prolaz će biti omogućen samo vozilima javnog gradskog prijevoza te onima s odgovarajućom propusnicom.

Od 18 sati dodatna ograničenja vrijedit će u Zrinsko-frankopanskoj ulici, na potezu od raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, kao i u Ulici Put Supavla od raskrižja s Ulicom Put Brodarice. Izuzeta će biti vozila hitnih službi, Hrvatske vojske, stanara, javnog prijevoza i vozila s propusnicom.

Policija podsjetila na pravila

Policija je uoči utakmice podsjetila i na odredbe Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Na stadion je zabranjeno unositi alkohol, drogu, pirotehnička sredstva, oružje i druge predmete kojima se može ugroziti sigurnost. Osobama pod utjecajem alkohola neće biti dopušten ulazak ni boravak na stadionu.

Zabranjeno je i paljenje ili bacanje pirotehnike, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita. Na tribinama se ne smiju isticati transparenti, zastave i drugi materijali kojima se potiče mržnja ili nasilje na rasnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili vjerskoj osnovi. Isto vrijedi za pjesme i poruke takvog sadržaja.

Posjetitelji također ne smiju skrivati identitet maskiranjem lica, pokušavati neovlašteno ući u prostor za natjecanje ili gledatelje, bacati predmete na teren niti se zadržavati na mjestima za koja nemaju odgovarajuću ulaznicu ili dozvolu organizatora.

Stadion će biti pod nadzorom kamera

Policija je najavila da će tijekom cijelog dana snimati stadion, prilazne pravce i druga područja povezana s osiguranjem utakmice. Snimanje će se provoditi prije, tijekom i nakon susreta, sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima.

Iz policije su na kraju pozvali sve građane i navijače da poštuju upute policijskih službenika i redarske službe kako bi dvoboj Hajduka i Istre 1961 prošao bez incidenata i uz što veću sigurnost svih sudionika.