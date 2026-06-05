Pojavile se fotografije novog dresa Hrvatske, jedan detalj izdvaja ga od svih dosadašnjih

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Footyheadlines.com

Nakon dugogodišnje suradnje s Nikeom, hrvatska nogometna reprezentacija od kolovoza 2026. prelazi pod okrilje Adidasa.

Uoči početka novog partnerstva, Footy Headlines objavio je kako bi trebao izgledati prvi gostujući dres Vatrenih.

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Nova gostujuća garnitura za sezonu 2026./27. bit će u plavoj boji, uz crvene detalje i prepoznatljivi Adidasov Trefoil logo. Posebnost dresa je uzorak inspiriran hrvatskom čipkom koji se proteže cijelom površinom te odaje počast domaćoj kulturnoj baštini.

Adidas je u istom stilu pripremio i dres za zagrijavanje, koji koristi identičnu kombinaciju boja, ali s drukčijim rasporedom detalja.

Prema dostupnim informacijama, novi gostujući dres trebao bi biti službeno predstavljen u kolovozu ili rujnu 2026., nakon isteka ugovora s Nikeom 31. srpnja. Domaći dres zadržat će tradicionalni crveno-bijeli karirani dizajn po kojem je Hrvatska prepoznatljiva diljem svijeta.

Novi dresovi u prodaji bi se trebali pojaviti odmah nakon službenog predstavljanja, čime će započeti novo poglavlje suradnje HNS-a i njemačkog sportskog giganta.