Pojačanje uoči Europe: Varaždin doveo Nigerijca iz MLS-a

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Varaždin je osnažio igrački kadar uoči nadolazećih europskih ispita i to napadačem koji nominalno stiže iz američkog MLS-a.

Novi član kluba postao je 21-godišnji nigerijski ofenzivac Emmanuel Uchegbu, koji na sjever Hrvatske stiže na posudbu do kraja aktualne natjecateljske sezone.

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Riječ je o potentnom desnom krilu koje u Varaždin dolazi iz američkog Charlottea, kluba u kojem brani hrvatski vratar Kristijan Kahlina i u kojem je ranije igrao napadač Varaždina Iuri Tavares.

Na sjevernoameričkom kontinentu primarno je nastupao za njihovu razvojnu momčad, Crown Legacy FC, u sklopu MLS razvojne lige, gdje je u 37 odigranih susreta ubilježio učinak od osam pogodaka i tri asistencije.

Prije odlaska u Sjedinjene Američke Države, nigerijski je krilni napadač uspješno gradio seniorsku karijeru na europskom tlu. Upisao je 33 nastupa za slovački Trenčín, u kojem je skrenuo pozornost inozemnih skauta i prije godinu dana osigurao spomenuti transfer u MLS vrijedan milijun eura.

Profesionalni nogometni put započeo je u domovini nastupajući za Plateau United i Ifeanyi Ubah, a ujedno je i bivši reprezentativac Nigerije u uzrastu do 20 godina.

Momčad Varaždina u četvrtak započinje novu natjecateljsku sezonu u okviru kvalifikacija za europska natjecanja, a protivnik u dvomeču bit će im češki Jablonec. S obzirom na to da je papirologija oko posudbe uspješno privedena kraju, stručni stožer moći će računati na novo pojačanje već u predstojećim kontinentalnim ogledima. Trener i uprava kluba vjeruju kako će nigerijski nogometaš donijeti potrebnu brzinu i kreaciju u ključnim utakmicama koje očekuju klub na otvaranju sezone.